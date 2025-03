Im Ergebnis könnten trotzdem rund 420 Millionen Euro in die Rücklage gelegt werden. Grund sind zwei Einmal-Effekte. Erstens ergab der Zensus 2022 eine veränderte Einwohnerzahl in Thüringen, weshalb mehr Geld über den Länder-Finanzausgleich floss. Zweitens blieb Geld aus dem Corona-Sondervermögen übrig. Insgesamt sollen rund 500 Millionen Euro in der Rücklage verbleiben, sagte Wolf.