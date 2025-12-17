Landesfinanzen: Finale nach langen Haushaltsverhandlungen

Die Landesausgaben im kommenden Jahr steigen durch eine Reihe von Nachbesserungen am Etatentwurf der Regierung von knapp 14,7 Milliarden Euro auf mehr als 14,8 Milliarden Euro. 2027 erhöhen sich die Ausgaben von knapp 15,0 Milliarden auf mehr als 15,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben kann die Landesregierung nur mit neuen Schulden finanzieren - insgesamt sind es rund 1,4 Milliarden Euro, davon allein 867 Millionen Euro im nächsten Jahr.