Erfurt (dpa/th) - Thüringens Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD will den Finanztopf im Landeshaushalt für die Kommunen in diesem Jahr vergrößern. Die drei Regierungsfraktionen hätten sich auf ein Kommunalpaket mit einem Gesamtvolumen von knapp 155 Millionen Euro verständigt, sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl in Erfurt. Die kommunalen Spitzenverbände hatten angesichts knapper Kassen und eines Investitionsstaus in Städten, Gemeinden und Kreisen etwa den doppelten Betrag verlangt.