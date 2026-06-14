Landesfest Wenn die KI hessisch babbelt - Bummel über den Hessentag

Wo ist denn die Haltestelle für den Shuttlebus?

Wer mit dem Auto nach Fulda kommt, soll nach Empfehlung der Stadt unbedingt der Beschilderung zu einem der fünf großen Parkplätze folgen. Das Tagesticket kostet zehn Euro. Es kann vorab gebucht, aber auch nachträglich bezahlt werden. In beiden Fällen ist das nur online möglich.

Von den Parkplätzen verkehren Shuttlebusse. Die sind zwar kostenlos, aber nicht immer leicht zu finden. So suchten Benutzer des Parkplatzes 3 bei einer Stichprobe vergeblich nach der Haltestelle. Weder die von den Parkwächtern genannte Richtung noch die Ausschilderung halfen weiter, so dass sie sich schließlich auf einen längeren Fußmarsch Richtung Hessentag machen mussten. Das Problem sei bekannt, teilte die Stadt mit: "Wir arbeiten daran."

Ratespiel: Wo steige ich aus?

Wer schließlich einen der Shuttlebusse erwischt hat, steht vor einem weiteren Dilemma: Es gibt - zumindest bei dieser Fahrt - keine Ansage, welche die nächste Haltestelle ist. Auch der leere Monitor bietet keine Hilfe, ob man beim nächsten Stopp nun aussteigen soll oder nicht. Dafür kommen Benutzer schnell mit anderen Fahrgästen in Kontakt beim gemeinsamen Ratespiel: Was ist die nächste Haltestelle?

Demo gegen und Zuspruch für die Bundeswehr

Ganz am Ende der Hessentagsstraße befindet sich in den Fulda-Auen das Ausstellungsgelände der Bundeswehr. Die Streitkräfte sollen damit nicht etwa an den Rand gedrängt werden, sie brauchen einfach viel Platz, um Kampfjet, Panzer, Fahrzeuge und Co. auszustellen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte die Bundeswehr bei seiner Eröffnungsansprache ausdrücklich willkommen geheißen: "Unsere Soldatinnen und Soldaten gehören auch zu dem Hessentag, denn sie verteidigen unsere Freiheit."

Am Samstag gab es auch den bei Hessentagen üblichen Protest gegen die Bundeswehr. Die Polizei verzeichnete zwei Protestveranstaltungen mit einer insgesamt niedrigen dreistelligen Teilnehmerzahl. Weit höher ist dagegen an diesem Tag aber die Zahl der Besucherinnen und Besuchern, die sich auf dem Ausstellungsgelände über die Aufgaben der Bundeswehr informieren.

Bundeswehr: Akzeptanz hat sich verstärkt

Das Interesse der Menschen an dem Auftritt der Bundeswehr beim Hessentag habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, berichtet Fregattenkapitän René Dingeldein. "Mit dem Ukraine-Krieg hat sich die Akzeptanz noch einmal verstärkt. Die Bürger merken, wie wichtig die Bundeswehr ist."

Die Bundeswehr sei seit dem ersten Hessentag 1961 Teil der Landesausstellung, erklärt Oberstleutnant Kevin Nieberg. Auch nach seinen Eindrücken ist das Interesse an Fragen der Verteidigung und an der Bundeswehr in den vergangenen Jahren gestiegen. Besonders freuten sich die Soldaten, wenn sie von Hessentagsbesuchern in Fulda Sätze wie "Danke, dass sie für uns dienen" hörten, sagt Nieberg.