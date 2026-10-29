Landesfest: Take That kommt zum Hessentag

Idstein (dpa/lhe) - Die britische Popband Take That wird beim Hessentag nächstes Jahr in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) auftreten. Neben neuen Titeln wie "Higher", "You're A Superstar" und "Feel My Love" dürften sich Fans auf legendäre Hits aus über drei Jahrzehnten Bandgeschichte freuen, teilte Hit Radio FFH in Bad Vilbel als Medienpartner mit. Die Band tritt beim großen Eröffnungsabend am 11. Juni auf, mit ihrer "Dreamers European Tour" ist sie im Sommer 2027 auf Europatour.