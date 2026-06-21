Hessen feiert sich selbst und seinen runden Geburtstag

Der Hessentag in diesem Jahr war wegen des 80. Geburtstags des Landes Hessen ein besonderes Fest. Ein wunderbares Geburtstagsgeschenk zauberten Comedy-Legende Henni Nachtsheim von Badesalz, Rodgau-Monotones-Urgestein Ali Neander und die Fuldaer Produktionsfirma Spotlight Musicals aus dem Hut: Das Musical "Der Allmächtige Handkäs", das zum Auftakt des Landesfestes auf der Domplatzarena aufgeführt wurde, geriet zu einer witzigen, unterhaltsamen und selbstironischen Suche nach der hessischen Seele und Identität. Eines von vielen Highlights beim Hessentag.

Auch die Polizei ist kurz vor dem Ende des Hessentags zufrieden. "Friedlich und weitestgehend störungsfrei" verlief das Landesfest bislang. Zwischenfälle, die für ein solches Großereignis typisch sind, gab es wenige.

Im nächsten Jahr geht es nach Idstein

Im nächsten Jahr hat das im Vergleich zu Fulda viel kleinere Idstein vom 11. bis zum 20. Juni die Chance, sich als Gastgeberin des Landesfestes den Hessen zu präsentieren - und zwar genau 25 Jahre nach der Premiere 2002. Als Fachwerkstadt im Herzen des Taunus mit bester Verkehrsanbindung hat auch Idstein historisches Flair zu bieten – und liegt verkehrsgünstig am Rand des Rhein-Main-Gebiets.