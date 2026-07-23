Wie seit Jahren schon bei vielen anderen Themen bevorzugen der Suhler Stadtrat und seine Ausschüsse Sitzungen hinter verschlossenen Türen, um ohne lästige Öffentlichkeit Vor- und Nachteile abzuwägen, zu diskutieren und Betroffene schließlich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das war beim Gerangel um einen Grundschulstandort in Schmiedefeld so, bei der überraschenden Kündigung der städtischen Garagen, bei der geplanten Schließung des integrativen Kindergartens in der Aue und im Frühjahr auch bei der ins Auge gefassten Schließung des Kindergartens „Friedberger Waldwichtel“.