Und auch wenn die CSU eine formale Koalitionsaussage zwei Jahre vor der Wahl vermeidet - grundsätzlich können beide Parteien gut miteinander. "Bei aller Taktiererei ist doch völlig klar, dass an dieser Koalition kein vernünftiger Weg vorbeiführt. Das wissen wir genauso wie die CSU", sagt Mehring. Streibl ist sich deshalb sicher, dass die CSU irgendwann eine Koalitionsaussage wird treffen müssen. "Irgendwann wird die CSU Farbe bekennen müssen."

Was heute aber noch niemand weiß: ob es am Ende erneut für ein Zweierbündnis reicht. Da könnte es tatsächlich auf jeden Prozentpunkt ankommen. Deshalb setzen die Freien Wähler, was sie selbst angeht, darauf, durch eigene Präsenz in der Fläche weiter zuzulegen. Und darauf, dass die Menschen auch 2028 auf eine stabile Koalition setzen. "Je klarer und geschlossener wir auftreten, desto sinnvoller ist es", sagt Aiwanger. Das könnte aus seiner Sicht die gemeinsame Linie im Wahlkampf sein: "Eine bewährte Koalition - oder man weiß nicht, was kommt."

Mehring: "Orange is the new black"

Und wie geht es bei den Freien Wählern weiter? Es gab ja Phasen, da wurde vereinzelt schon spekuliert, ob und wann Mehring Aiwanger ablösen könnte. Wenn man sich aktuell in der Partei umhört, scheinen derartige Szenarien aber allenfalls ferne Zukunftsmusik.

Aiwanger und Mehring, engt man es auf die beiden ein, sprechen teilweise höchst unterschiedliche Wählerschichten an. Der eine punktet vielleicht eher bei Landwirten, Jägern, Mittelständlern und im ländlichen Raum. Der andere spricht als Digitalminister und KI-Experte vielleicht eher Jüngere an. Letztlich ergänzen sich beide also quasi ideal. Deshalb demonstrieren sie auch auf der Landesdelegiertenversammlung in Günzburg größtmögliche Einigkeit.

Mehring übrigens ist es, der in seiner Rede dann doch ein wenig in der Kommunalwahl-Wunde der CSU bohrt. "Was früher schwarz war in der Politik, das ist jetzt orange", sagt Mehring und stichelt: "Orange is the new black."