Landesbank: BayernLB spürt Krisenfolgen - aber noch wächst der Gewinn

München (dpa/lby) - Die BayernLB spürt trotz steigenden Gewinns die Folgen der Wirtschaftskrise in Deutschland. Im vergangenen Jahr legte das Vorsteuerergebnis nach vorläufigen Zahlen um 138 Millionen Euro auf knapp 1,6 Milliarden Euro zu, wie die Landesbank in München mitteilte. Doch musste die BayernLB auch ihre Risikovorsorge für potenziell ausfallgefährdete Kredite sehr stark von 180 auf 491 Millionen Euro erhöhen, ein Anstieg um mehr als das Zweieinhalbfache. Hauptursache sind Probleme der Immobilienbranche, in der etliche Firmen in schwieriges Fahrwasser geraten sind.