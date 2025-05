Große Haushalte immer seltener

Die gestiegene Zahl an Haushalten trifft im Freistaat auf eine Knappheit an Wohnraum, gerade in Ballungsräumen und Städten. Zuletzt wurden zwar in Bayern im ersten Quartal 2025 nach mehreren Rückgängen wieder mehr neue Wohnungen genehmigt. Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen hatte aber Anfang Mai deutlich gemacht: Der Anstieg wirke zunächst positiv, allerdings habe die Trendwende bisher vor allem den Einfamilienhausbau erfasst. In kreisfreien Städten und besonders in Großstädten seien die Genehmigungen gesunken.