Landesamt für Statistik: Geburtenziffer in Bayern geht zurück

Fürth (dpa/lby) - Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau in Bayern ist im Vorjahr zurückgegangen - und zwar auf den niedrigsten Stand seit 2006. Die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer oder Total Fertility Rate (TFR) sank im Jahr 2025 auf 1,34 Kinder, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Im Jahr zuvor lag der Wert noch bei 1,39. Im Jahr 2021 - also dem Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie - hatte der Wert mit 1,61 Kindern je Frau den höchsten Wert seit 1972 erreicht, wie es weiter hieß.