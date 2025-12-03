Landes-Sportverband: Fünf Millionen Mitglieder - Bayerns Sportvereine boomen

München (dpa/lby) - Mit mehr als fünf Millionen Mitgliedschaften sind in Bayerns Sportvereinen mehr Menschen aktiv als je zuvor. "Der Trend zur individuellen Leistungsoptimierung, zur persönlichen Gesunderhaltung, sowie im Team gemeinsam Sport zu treiben und sich zu verabreden sind treibende Faktoren. Nie haben wir mehr Sportlerinnen und Sportler in den bayerischen Vereinen gehabt", sagte der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, Jörg Ammon. Der BLSV umfasst landesweit 11.500 Sportvereine.