Landes-Sportverband: Fünf Millionen Mitglieder - Bayerns Sportvereine boomen

Fußball, Hockey, Schwimmen, Tennis und viel mehr: In Bayern ist Sport im Verein beliebt wie nie zuvor. Der Bayerische Landes-Sportverband freut sich über einen neuen Rekord bei Mitgliedschaften.

Fünf Millionen Mitglieder in Bayerns Sportvereinen bedeuten einen neuen Rekord. (Illustration) Foto: Uwe Anspach/dpa

München (dpa/lby) - Mit mehr als fünf Millionen Mitgliedschaften sind in Bayerns Sportvereinen mehr Menschen aktiv als je zuvor. "Der Trend zur individuellen Leistungsoptimierung, zur persönlichen Gesunderhaltung, sowie im Team gemeinsam Sport zu treiben und sich zu verabreden sind treibende Faktoren. Nie haben wir mehr Sportlerinnen und Sportler in den bayerischen Vereinen gehabt", sagte der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, Jörg Ammon. Der BLSV umfasst landesweit 11.500 Sportvereine.

350 Sportarten bieten viel Auswahl bei Vereinen

"Mehr als jeder dritte Einwohner in Bayern ist Mitglied in einem Sportverein. Sport – in all seinen Facetten über die Grenzen der über 350 angebotenen Sportarten unserer 57 Sportfachverbände hinweg – begeistert und animiert", betonte Ammon. Der anhaltende Zustrom in die Sportvereine beweise in bester Manier, dass die im Sport vermittelten Werte Fairness, Respekt und Toleranz heute wichtiger seien denn je.

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) sprach von einem "Meilenstein für den organisierten Sport in Bayern". Die Mitgliederzahl sei ein eindrucksvolles Zeichen dafür, "dass Bayern ein echtes Sportland ist – lebendig, vielfältig, engagiert und höchst erfolgreich". 

Seit 2022 genau 600.000 neue Mitgliedschaften

Seit 2022 sei der organisierte Sport in Bayern um mehr als 600.000 Mitgliedschaften gewachsen, hieß es weiter. "Der Sport in Bayern boomt", sagte Herrmann. Er kündigte an, die Bedeutung von Sport und Bewegung mit dem neuen bayerischen Sportgesetz weiter stärken und ausbauen zu wollen. Ziel des neuen Gesetzes sei die nachhaltige Etablierung einer bewegten, aktiven, sporttreibenden und leistungsfreudigen Gesellschaft. 

"Dabei erhalten wir bestehende und investieren in moderne Sportstätten, wir unterstützen unsere Vereine, wir stärken das Ehrenamt und wir bewerben uns um Olympische und Paralympische Spiele – denn wir wissen: Jeder Euro, der in den Sport fließt, kommt vielfach in der Gesellschaft an", sagte Herrmann.