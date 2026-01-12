Bis zu diesem Sonntag war sie im Landtag zu sehen, die Ausstellung mit Gemälden, Skulpturen und Installationen von Thüringer Künstlern. „Out of the Box“ lautete der Titel, was weltläufig klingen mag, aber nicht gerade verständlich ist (es hat im Englischen die Doppelbedeutung „Aus der Kiste geholt“ und „Einsatzbereit“). Nach diesem Muster könnte der Freistaat auch mit „Green Heart“ für sich werben statt mit „Grünes Herz“. Doch nicht der Name der Ausstellung im Parlament in Erfurt, die Werke von 46 Künstlern zeigte, ist das eigentlich bemerkenswerte. Sondern vielmehr, dass es erst die zweite derartige Schau war.