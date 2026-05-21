Die Tage der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl (EAE) sind gezählt. Um die angekündigte Schließung EAE bis zum Ende des Jahres gewährleisten zu können, soll schon bald mit dem Leerzug der Anlage begonnen werden. In den nächsten Monaten solle dieser Leerzug sukzessive umgesetzt werden, sagte Thüringens Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) im Erfurter Landtag während einer Regierungsbefragung am Mittwoch. Er werde so rechtzeitig abgeschlossen sein, dass die Anlage wie angekündigt pünktlich zum 30. November 2026 geschlossen werden könne.