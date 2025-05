Sicherheitsauflagen, die kaum noch jemand erfüllen kann und eine immer schwierigere Organisation, die die Ehrenamtler in den Vereinen vor Ort zunehmend überfordert – darüber klagen auch die Karnevalsvereine im Land. Mit einem Runden Tisch zur Sicherheit von Karnevalsumzügen sollen jetzt Lösungen gefunden werden. Der Runde Tisch habe am Dienstagabend zum ersten Mal getagt, teilte das Innenministerium in Erfurt mit.