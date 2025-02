Angesichts der vielen Krisen rund um den Globus baut die Thüringer Landesregierung die Teile der Landesverwaltung um, die sich mit allen Arten von Katastrophenschutz beschäftigen. Mit Wirkung zum 15. März werde im Thüringer Innenministerium eine neue Abteilung gegründet, in der Referate gebündelt werden, die sich alle mit verschiedenen Aspekten der Katastrophenvorsorge befassen, sagte Thüringens Kommunalstaatssekretär Andreas Bausewein (SPD) am Dienstag in Erfurt. „Wir nennen sie Bevölkerungsschutz, das klingt nicht ganz so katastrophal.“ Dort würden Zuständigkeiten für Brandschutz, zivile Verteidigung, Katastrophenschutz, Rettungswesen, Krisenmanagement und Cybersicherheit gebündelt.