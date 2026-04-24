Der Schock-Begriff Straßenausbaubeiträge ist zurück auf der politischen Bühne in Thüringen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete am Freitag von Überlegungen, die vor Jahren abgeschafften Kommunalbeiträge für den Straßenausbau sowie für den Anschluss ans Abwassernetz wieder einzuführen. Der Grund: Fehlendes Geld beim Land, das diese Kosten übernehmen müsste. Deshalb habe die Haushaltsstrukturkommission diese Pläne ins Spiel gebracht.