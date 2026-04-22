Die Bilanz lässt sich sehen. In den fünf Jahren, in denen in Thüringen der sogenannte Reparaturbonus bestand, wurden rund 50.000 Reparaturen bezuschusst. Allein 2025 bekamen 1434 Waschmaschinen und Trockner, 721 Herde und 3450 Handys eine neue Chance. Insgesamt zahlte der Freistaat knapp vier Millionen Euro aus. Verbraucher bekamen für eine Reparatur die Hälfte der Kosten erstattet bis zu einer Höhe von 100 Euro. Tausenden Elektrogeräten wurde damit das Leben verlängert, Elektroschrott vermieden, der Kohlendioxid-Ausstoß verringert – und Verbrauchern eine Neuanschaffung erspart.