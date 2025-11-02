Kabul - In Afghanistan hat wieder die Erde gebebt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben im Norden des Landes in einer Tiefe von 28 Kilometern eine Stärke von 6,3. Bislang gibt es keine Berichte über Schäden, Verletzte oder Tote. Ende August hatte es im Osten des Landes ein Erdbeben der Stärke 6,0 gegeben. Die regierenden Taliban und die Hilfsorganisation Roter Halbmond sprachen damals von rund 2.200 Toten und mehr als 3.600 Verletzten.