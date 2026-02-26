Es ist wieder Schwammastürer-Zeit. Der traditionsreiche Theaterverein aus Judenbach präsentiert am nächsten Wochenende erstmals sein neues Stück „Haarige Zeiten“ im heimischen Kultursaal. Die diesjährige Tournee führt nach dem Auftakt in Judenbach wie gewohnt nach Neuhaus-Schierschnitz, Mengersgereuth-Hämmern und Steinach. Theaterliebhaber im ganzen Landkreis dürfen sich also auf eine gewaltige Ladung Humor und viele mit Lachen erfüllte Stunden gefasst machen.