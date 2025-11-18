Das Theaterspiel hat eine jahrtausendealte Tradition. Bereits 2000 Jahre vor Christus gab es im alten Ägypten, den Göttern zur Ehre, Theateraufführungen. Das Theater, wie wir es heute kennen, hat bekanntermaßen seinen Ursprung in Griechenland. In Deutschland und auch in der Rhön schossen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die verschiedensten Vereine, Chöre und auch Theatergruppen, sprichwörtlich wie Pilze aus dem Boden.