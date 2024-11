Laiengruppe Kaltennordheim Standing Ovations fürs Theaterspiel

Bis dahin lagen knapp fünf Monate Probenzeit hinter den sieben Darstellern, die geprägt waren von großer Vorfreude, Lampenfieber und natürlich jeder Menge Textlernen. Zwar stehen die meisten Mitspieler der Theatergruppe seit 15 Jahren auf der Bühne, doch erforderte die schwarzhumorige Kriminalkomödie auch diesmal wieder volle Konzentration in Mimik, Gestik, Textbeherrschung und schauspielerischem Können passend zu den jeweiligen Rollen. Mit Erfolg! Die Zuschauer im Saal des Bürgerhauses durften sich 90 Minuten lang über beste komödiantische Unterhaltung freuen, als sich Anselm, ein reicher Geschäftsmann, und seine Geliebte Johanna gleich zwei Killern gegenüber sehen. Und das ausgerechnet am Hochzeitstag, welchen Anselm allerdings ohne seine Ehefrau Heidemarie verbringt. Diese lässt sich nicht blicken. Schließlich benötigt sie ein Alibi als Auftraggeberin für den geplanten Mord an ihrem Mann.