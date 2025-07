Rehau (dpa/lby) - Ein Brand in einer Lagerhalle in einem oberfränkischen Steinbruch hat einen Millionenschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus ungeklärter Ursache in der Nacht zum Sonntag in Rehau (Landkreis Hof) aus und zerstörte das Gebäude vollständig.