So weist diese Statistik unter anderem frauenfeindliche Straftaten gesondert aus - also durch Frauenhass motivierte Übergriffe: Die Zahl stieg 2025 um 46,8 Prozent auf 819 Delikte an. Darunter sind laut BKA 54 Gewaltdelikte, im Vergleich zu 39 im Jahr davor. Das weibliche Opfer eines versuchten sogenannten Ehrenmords wurde leicht verletzt. 51,4 Prozent der frauenfeindlichen Straftaten waren Beleidigungen, gefolgt von Propagandadelikten (12,6 Prozent) und Volksverhetzungen (11,4 Prozent).