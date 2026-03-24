Stattdessen will er nun weitere fünf Tage auf Attacken gegen Kraftwerke und Energieinfrastruktur verzichten, wie er auf seiner Plattform Truth Social schrieb. Der zuletzt stark gestiegene Ölpreis sank daraufhin, Börsen machten etwas Boden gut. An der asiatischen Leitbörse in Tokio notierte der Nikkei-Index zur Halbzeit ein leichtes Plus von 0,77 Prozent beim Stand von 51.910,42 Punkten. Trump hatte zuvor erklärt, man werde voraussichtlich am Montag (Ortszeit) mit der iranischen Seite telefonieren. Aus Teheran gab es dafür keine Bestätigung.