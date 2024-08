Kiew - Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine haben die westlichen Verbündeten der Regierung in Kiew weitere Unterstützung in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion versprochen. So sicherte Kanzler Olaf Scholz dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat die "unverbrüchliche Solidarität" Deutschlands zu, ähnlich äußerten sich am Samstag die Regierungen der USA, Großbritanniens und Polens.