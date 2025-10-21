Lage im Überblick Trump pocht auf Einhaltung der Gaza-Waffenruhe

Israels Militär teilte mit, dass dort in zwei Fällen palästinensische "Terroristen" die "gelbe Linie", hinter die sich die Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hat, überschritten hätten. Da die beiden Männer eine Bedrohung für die Soldaten dargestellt hätten, sei auf sie gefeuert worden. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Bericht: USA richten Koordinationszentrum ein

Am selben Tag befanden sich Informationen des "Wall Street Journal" zufolge etwa 200 US-Soldaten in Israel, um ein Koordinationszentrum aus Zivilisten und Militärvertretern einzurichten. Dieses solle die Einhaltung der Waffenruhe verfolgen und sich mit humanitärer Hilfe sowie logistischer Unterstützung für den Gazastreifen befassen, hieß es unter Berufung auf einen Beamten des Pentagons. In den kommenden Tagen und Wochen würden internationale Partner erwartet, die bei der Koordination helfen sollen, berichtete die Zeitung.

Israel lässt inzwischen wieder humanitäre Güter in den abgeriegelten Gazastreifen hinein. Am Sonntag hatte es noch geheißen, die Hilfslieferungen seien wegen "eklatanter Verletzung" der Waffenruhe-Vereinbarungen durch die Hamas gestoppt worden.

Nach Inkrafttreten der Waffenruhe waren die Hilfslieferungen ausgeweitet worden, mit einem Ziel von 600 Lkw-Ladungen am Tag. Die zuständige israelische Behörde Cogat äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu, wie viele Transporter derzeit tatsächlich in das Gebiet fahren.