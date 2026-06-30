Lage im Überblick Treffen USA-Iran in Doha? - Streit um Straße von Hormus

Auch Sultan Barakat von der Hamad Bin Khalifa University in Katar wertet die jüngste Eskalation als Signal des Irans, im Zweifelsfall militärische Gewalt anzuwenden. Der Konflikt sei offenbar dadurch verschärft worden, dass Oman eine neue Route ausgewiesen habe, sagte er dem Sender Al Jazeera. "Der Iran hat wenig Interesse daran, zuzusehen, wie sein politischer Hebel mit jedem Schiff, das in omanische Gewässer umgeleitet wird, schwindet", sagte Ali Vaez von der Denkfabrik International Crisis Group dem "Wall Street Journal".

3. Verknüpfung mit dem Konflikt im Libanon

Das zwischen Washington und Teheran erzielte Rahmenabkommen sieht auch ein Ende der Kämpfe im Libanon zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah vor. Experten kritisieren, dass die USA dem Iran ein Vetorecht über Entwicklungen im Libanon zugestanden habe. Der Iran will die Hisbollah um jeden Preis schützen und nimmt dafür den Bruch der Waffenruhe mit den USA in Kauf. Die Straße von Hormus dient dabei als asymmetrische Waffe. Der Rückzug Israels aus dem Libanon wird zur Bedingung für ein dauerhaftes Kriegsende gemacht.

Sollte es jetzt nicht eigentlich um Irans Atomprogramm gehen?

Der Iran versuche, die Atomverhandlungen mit Washington davon abhängig zu machen, dass die USA Israel dazu bewegen, das militärische Vorgehen gegen die Hisbollah im Libanon einzustellen und sich aus libanesischem Gebiet zurückzuziehen, heißt es in einer Analyse US-Instituts für Kriegsstudien (ISW). Dies diene Irans Bemühungen, nicht nur die Hisbollah zu erhalten, sondern auch die Atomverhandlungen in die Länge zu ziehen.

Was ist für die USA zentral?

Die USA haben kein Interesse an einem Wiederaufflammen des Kriegs. Für sie ist zunächst wichtig, dass sich die Lage in der Straße von Hormus möglichst bald wieder normalisiert, und zwar ohne vom Iran erhobene Gebühren. Trump habe eine Öffnung der Meerenge mit militärischen Mitteln zwar mehrfach erwogen, schreiben die Experten des Soufan Centers in New York. "Er lehnte diese Option jedoch ab, da sie voraussichtlich zu erheblichen Verlusten auf US-Seite geführt und den Krieg auf unbestimmte Zeit verlängert hätte."