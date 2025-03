Lage im Überblick Syriens neue Machthaber einigen sich mit Kurden

Wendepunkt für Syrien?

Dass die neuen Machthaber just zu diesem Zeitpunkt eine Einigung mit dem von Kurden angeführten Militärbündnis SDF im Nordosten erzielten, könnte einen Wendepunkt für die Entwicklungen in dem arabischen Land darstellen. "Für die internationale Gemeinschaft bedeutet eine potenzielle Lösung des Konflikts zwischen den SDF und Damaskus einen enormen Fortschritt für den Übergang in Syrien", sagte Nahost-Experte Lister dem "Wall Street Journal".