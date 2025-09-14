Lage im Überblick Spannungen in Nahost: US-Außenminister Rubio besucht Israel

Netanjahus rechtsreligiöse Regierung treibt den Siedlungsausbau im Westjordanland und in Ost-Jerusalem stetig voran. Die Gebiete, in denen mehr als 700.000 Siedler neben rund drei Millionen Palästinensern leben, wurden von Israel im Sechstagekrieg 1967 erobert. Die Palästinenser beanspruchen sie ebenso wie den Gazastreifen für einen eigenen Staat. Durch die fortschreitende Besiedlung bliebe davon jedoch schon heute nur ein "Flickenteppich" übrig.

Rechtsextreme Minister in Netanjahus Regierung drängen massiv auf eine Annexion des Westjordanlands, das sie als Teil des biblischen Israels betrachten. Finanzminister Bezalel Smotrich drohte, Israel werde sich das Gebiet einverleiben, sollte ein palästinensischer Staat anerkannt werden.

Emirate warnen vor Folgen für Abraham-Abkommen

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) warnten Israel kürzlich eindringlich vor einer möglichen Annexion großer Teile des Westjordanlands. Solche Schritte würden die Chancen auf Frieden in der Region zunichtemachen und den Geist der mit Israel geschlossenen Abraham-Abkommen verraten, hieß es. Die Emirate waren 2020 der erste Golfstaat, der mit Israel diplomatische Beziehungen aufnahm. Grundlage dafür waren die von den USA vermittelten sogenannten Abraham-Abkommen, die auch Bahrain unterzeichnete.

Israels Regierungschef Netanjahu habe noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er eine Annexion anstrebe, berichtete "Axios". Er wolle beim Treffen mit Rubio erfahren, ob US-Präsident Trump einen solchen Schritt unterstützen würde, zitierte die Nachrichtenseite einen israelischen Beamten.