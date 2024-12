Lage im Überblick Russland greift weiter zivile Ziele in der Ukraine an

Am frühen Nachmittag wurden an einer Bushaltestelle in der Region Cherson im Süden der Ukraine nach Behördenangaben zwei Menschen bei einem russischen Drohnenangriff getötet und drei weitere schwer verletzt. Selenskyj sprach in diesem Zusammenhang von "verabscheuungswürdigem Terror" Russlands. "Und so geht es fast jeden Tag", sagte er. "Die Ukraine wehrt sich gegen diesen absolut unmenschlichen Druck."