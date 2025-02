Lage im Überblick Neue Geiselfreilassung erwartet - Hamas übergab Leiche

Tel Aviv/Gaza - Die islamistische Hamas im Gazastreifen will heute sechs weitere israelische Geiseln im Austausch gegen Hunderte palästinensische Häftlinge freilassen - und angeblich die Leiche der ebenfalls entführten Schiri Bibas übergeben haben. Die sterblichen Überreste der Frau hätten zusammen mit denen ihrer beiden Kleinkinder eigentlich bereits am Donnerstag nach Israel zurückkehren sollen. In dem Sarg, den die Hamas an dem Tag übergeben hatte, befand sich jedoch die Leiche einer anderen, unbekannten Frau. Ob es sich diesmal um den richtigen Leichnam handelte, war am Morgen noch ungewiss.