Lage im Überblick Netanjahu-Rivale will für Geisel-Deal gemeinsame Koalition

Israelische Soldaten waren bereits in Vororte der Küstenstadt vorgerückt. Nun berichteten palästinensische Augenzeugen, dass Soldaten auch im Stadtviertel Sabra gesichtet wurden, vor allem in der Nähe eines Schulgebäudes. In dem Viertel waren seit dem Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren schon mal israelische Bodentruppen im Einsatz gewesen. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, man äußere sich nicht zu den Positionen ihrer Soldaten.

Hilfsorganisationen warnen vor Folgen einer Offensive

Mit Beginn der eigentlichen Offensive wird nach israelischen Medienberichten frühestens im September gerechnet. Zuvor ist die Räumung der Stadt vorgesehen, in der sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen aufhalten. Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschlechterung der ohnehin schon katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstenstreifen, in dem insgesamt rund zwei Millionen Palästinenser leben.

Die weltweit als Autorität für Ernährungssicherheit anerkannte IPC-Initiative erklärte für die Stadt Gaza und einige Nachbarorte eine Hungersnot. Israels Premier Netanjahu bezeichnete den Bericht als "glatte Lüge". Nach israelischer Darstellung basiert die IPC-Einschätzung auf falschen Angaben der Hamas.