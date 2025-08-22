Lage im Überblick Netanjahu kündigt Kriegsausweitung und Friedensgespräche an

Gaza - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Verhandlungen zur Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen angekündigt - während er zugleich die Pläne zur Einnahme der Stadt Gaza vorantreibt. "Wir befinden uns in der entscheidenden Phase", sagte er in einem Video vor dem Hauptquartier der Gaza-Division. "Ich bin gekommen, um die Pläne der Armee zur Einnahme der Stadt Gaza und zum Sieg über die Hamas zu bestätigen". Gleichzeitig habe er angeordnet, "unverzüglich Verhandlungen über die Freilassung aller unserer Geiseln und die Beendigung des Krieges zu Bedingungen aufzunehmen, die für Israel akzeptabel sind". Beides gehe Hand in Hand, sagte der Regierungschef.