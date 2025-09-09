Lage im Überblick Netanjahu: Bereits 50 Hochhäuser in der Stadt Gaza zerstört

Israels Militär teilte auf Anfrage mit, in einem Sperrgebiet hätten sich mehrere Verdächtige israelischen Soldaten genähert und eine Bedrohung für sie dargestellt. Aufforderungen, Abstand zu halten, seien ignoriert worden. Die Soldaten hätten deshalb "den Standardverfahren entsprechend" gehandelt. Einzelheiten dazu nannte die israelische Armee nicht. Auch Angaben zu Toten und Verletzten bei dem Vorfall machte sie zunächst nicht.

Israel greift im Libanon an - fünf Tote

Auch im Libanon gab es wieder israelische Angriffe. Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge wurden dabei fünf Mitglieder der proiranischen Hisbollah getötet, was die Miliz selbst ebenfalls bestätigte. Das israelische Militär gab an, mehrere Luftangriffe gegen Stellungen der Hisbollah geflogen zu haben.

Israels Regierung und die Hisbollah hatten sich Ende November nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Beide Seiten werfen sich allerdings Verstöße gegen das Abkommen vor. Israels Militär greift nahezu täglich weiter im Nachbarland an. Immer wieder gibt es dabei Tote.