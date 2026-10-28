Lage im Überblick Netanjahu bei Wahl vorn - aber ohne Mehrheit

Eine erneute politische Blockade könnte das Land über Monate lähmen. Dabei sind auch drei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs viele Konflikte in der Region ungelöst und Israel steht besonders mit Blick auf den Erzfeind Iran vor großen sicherheitspolitischen Herausforderungen.

Hohe Wahlbeteiligung - Gesellschaft gespalten

Die Parlamentswahl mobilisierte die israelischen Wähler so stark wie seit langem nicht mehr. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung bei 77,7 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 1999. Die hohe Mobilisierung unterstreicht die Bedeutung, die viele Israelis der ersten Parlamentswahl seit dem verheerenden Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gaza-Krieg beimessen.

Im Wahlkampf spielten neben der Sicherheitslage vor allem die Zukunft der israelischen Demokratie, der umstrittene Justizumbau, der Streit über die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden und Netanjahus persönliche Verantwortung für den Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober eine entscheidende Rolle. In all diesen Fragen ist die israelische Gesellschaft tief gespalten, sie alle haben anhaltende Massenproteste ausgelöst.