Lage im Überblick Macron warnt vor andauernder Bedrohung durch Hamas

Die EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah) wurde bereits 2005 eingerichtet, um bei der Kontrolle des Grenzübergangs in Rafah zu helfen. Nach der Machtübernahme der Hamas 2007 in Gaza gab es sehr lange kein EU-Personal mehr am Grenzübergang, weil die EU nicht mit der Hamas kooperieren wollte. Der Übergang könnte nach Angaben aus israelischen und ägyptischen Sicherheitskreisen bald wieder geöffnet werden.

Aus palästinensischen Quellen hieß es, die Verwaltung werde gemeinsam von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die eigentlich nur im Westjordanland regiert, und der EU-Mission übernommen. Demnach könnten Fußgänger den durch den Krieg weitgehend verwüsteten Gazastreifen möglicherweise bereits heute wieder über Rafah verlassen. Umgekehrt könnten Einwohner des Küstengebiets, die in Ägypten festhängen, zurückkehren. In israelischen Sicherheitskreisen wurde betont, die Ein- und Ausreisenden müssten sich einer Überprüfung durch israelische Behörden stellen.