Das israelische Militär begann eigenen Angaben zufolge in der Nacht auch einen Einsatz in Beit Hanun im Norden des Palästinensergebiets, um dort die Hamas zu bekämpfen. Zuvor seien Zivilisten angewiesen worden, die Gegend zu verlassen. Vor dem Einrücken der Bodentruppen seien Stellungen der Hamas in dem Gebiet auch aus der Luft angegriffen worden.