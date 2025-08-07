Lage im Überblick Israels Führung berät über Ausweitung des Gaza-Kriegs

Hisbollah lehnt Zeitplan für Entwaffnung ab

Die libanesische Armee wurde in dieser Woche damit beauftragt, einen Plan zur Entwaffnung der Hisbollah auszuarbeiten. Bis zum Jahresende sollen alle Waffen im Land unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Die Hisbollah hat wiederholt betont, dass sie sich nicht darauf einlassen wolle. Israels Militär müsse zunächst seine Angriffe einstellen und seine Truppen von den fünf verbleibenden Posten im Südlibanon abziehen.

Befürchtet wird, dass die Miliz ihre Waffen nicht zeitnah ablegen wird und die Debatte stattdessen in einer innenpolitischen Krise münden könnte. Die Hisbollah ist trotz der Schwächung durch den Krieg mit Israel weiter eine starke politische Kraft im Libanon und hat nach wie vor viele Kämpfer unter Waffen.