Lage im Überblick Israels Armee erlebt vor Gaza-Offensive Mobilisierungskrise

"Es ist ein langer Krieg, aber wir haben keine Alternative"

In den Tagen nach dem Massaker der Hamas und anderer extremistischer Terroristen am 7. Oktober in Israel, die mehr als 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hatten, meldeten sich viele Reservisten freiwillig zum Kampf. Doch die Anforderungen des Krieges, für den Hunderttausende mobilisiert wurden, sind extrem. Medienberichten zufolge zerbrachen viele Ehen von Reservisten, und auch die wirtschaftlichen Kosten für Israel sind hoch.

"Es ist ein langer Krieg, aber wir haben keine Alternative", zitierte der "Guardian" einen Reserve-Offizier, der demnach bereits 550 Tage Einsatz hinter sich hat. "Ist es ermüdend? Ja. Ist es schmerzhaft? Ja. Aber im Interesse Israels und der Demokratien weltweit können wir nicht einfach mittendrin aufhören", sagte er.

Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seit Kriegsbeginn mehr als 63.600 Palästinenser getötet. Die unabhängig nicht überprüfbare Zahl unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. "Wir führen einen hartnäckigen und gerechten Krieg, der seinesgleichen sucht", sagte Israels Regierungschef Netanjahu. "Was in Gaza begann, muss in Gaza enden."