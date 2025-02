Lage im Überblick Israel erwartet heute Freilassung weiterer Geiseln

Hält die Waffenruhe?

Eigentlich sollen die letzten der noch 76 israelischen Geiseln erst in einer zweiten Phase freikommen, über die aber noch gar nicht verhandelt wird. Israel warnte, der Krieg werde noch härter werden, falls die Entführten nicht freikämen. Er wisse nicht, was heute passieren werde, sagte Trump auf Nachfrage einer Journalistin im Weißen Haus. "Wenn es nach mir ginge, würde ich eine sehr harte Haltung einnehmen." Die Entscheidung liege jedoch bei Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu: "Es hängt davon ab, was Bibi tun wird. Es hängt davon ab, was Israel tun wird", betonte Trump.