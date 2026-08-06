Aufgabe der US-Regierung sei es, sich in dieser Gemengelage zurechtzufinden und das beste Ergebnis für das amerikanische Volk und für den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu erzielen. "Es wird chaotisch werden und es wird einige Zeit dauern, bis wir dort ankommen", sagte Vance. Man befinde sich gewissermaßen "mitten im Spiel" und werde alle militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Werkzeuge nutzen, die zur Verfügung stünden.

Schlechte Umfragewerte für Trump

Am 28. Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel begonnen, den Iran anzugreifen. Im Gegenzug attackierte Israels Erzfeind Verbündete der USA am Persischen Golf und in der weiteren Region. Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus kam quasi zum Erliegen, was die Energiepreise weltweit nach oben trieb.

Trump betont seit langem, dass der Iran niemals in der Lage sein dürfe, an Atomwaffen zu gelangen. Die Führung in Teheran bestreitet, überhaupt danach zu streben. Der Krieg sollte nach ursprünglichen Angaben Trumps nur einige Wochen dauern. Inzwischen sind es rund fünf Monate. Kritiker werfen ihm vor, sich verkalkuliert zu haben und warnen vor einem noch langwierigeren Krieg.

Im Ausland hat sich Trump mit seinem aggressiven Politikstil wenig Freunde gemacht, und auch im eigenen Land sind seine Umfragewerte schlecht. Bei den anstehenden Zwischenwahlen am 3. November wollen die Republikaner ihre knappen Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus verteidigen. Sollten die Demokraten auch nur in einer der beiden Parlamentskammern die Mehrheit übernehmen, könnte Trump politische Großvorhaben gegen den Widerstand der Opposition kaum mehr durchsetzen.