"Wir werden bis zu ihrer Niederlage weiterhin gegen die wichtigsten Hochburgen der Hamas vorgehen; wir vermitteln ihnen das Gefühl, ständig und überall verfolgt zu werden", sagte der israelische Generalstabschef Ejal Zamir. Der Krieg werde nicht eher enden, bevor die Mission erfüllt sei: die Rückkehr aller Geiseln und die Niederlage der Hamas, sagte Zamir laut Armeemitteilung.

Auslöser des Krieges war der Terrorüberfall der Hamas und anderer islamistischer Gruppen am 7. Oktober 2023 in Israel, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den angrenzenden Gazastreifen verschleppt worden waren. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seither bereits mehr als 63.600 Palästinenser in dem Küstengebiet getötet. Bei der unabhängig kaum überprüfbaren Zahl unterscheidet die Behörde nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.