Lage im Überblick Hamas stimmt Geiselfreilassung zu - Noch kein Durchbruch

Hamas will "ernsthaft" weiterverhandeln

Trotz der derzeitigen Schwierigkeiten bei den Verhandlungen "aufgrund der Unnachgiebigkeit" Israels arbeite man "weiter ernsthaft und positiv mit den Vermittlern zusammen, um die Hindernisse zu überwinden", erklärte die Hamas in einer Mitteilung auf Telegram. Israels Regierungschef Netanjahu sagte unterdessen laut der "Times of Israel" in Washington, dass weder er noch US-Präsident Trump einem Abkommen "um jeden Preis" zustimmen würden.

Er und Trump hätten ein gemeinsames Ziel, sagte Netanjahu. "Ich möchte die Freilassung unserer Geiseln erreichen. Wir wollen die Herrschaft der Hamas in Gaza beenden. Wir wollen sicherstellen, dass Gaza keine Bedrohung mehr für Israel darstellt", sagte der israelische Regierungschef demnach im US-Kapitol. Nach israelischem Erkenntnisstand sind noch mindestens 20 Geiseln in Gaza am Leben. Hinzu kommen die Leichen von 28 Verschleppten.