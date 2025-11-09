Lage im Überblick Frühere Hamas-Geiseln fordern Rückgabe restlicher Leichen

Tel Aviv - Frühere Geiseln der islamistischen Terrororganisation Hamas haben bei einer Kundgebung in Israel die Herausgabe aller noch im Gazastreifen verbliebenen Leichen von Entführten gefordert. Kurz zuvor hatte der arabische Sender Al-Dschasira unter Berufung auf eine ranghohe Quelle in den Reihen der Kassam-Brigaden - des militärischen Arms der Hamas - berichtet, man habe die sterblichen Überreste des 2014 von der Hamas entführten Soldaten Hadar Goldin im Süden des Küstenstreifens gefunden. Die "Jerusalem Post" zitierte daraufhin eine Stellungnahme der Angehörigen: "Ein ganzes Land wartet darauf, dass Hadar zu uns zurückgebracht wird."