UN-Chef fordert Verzicht auf Einnahme der Stadt Gaza

Unterdessen forderte UN-Generalsekretär António Guterres Israel auf, die angekündigte Einnahme der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens abzublasen. "Hunderttausende Zivilisten würden erneut zur Flucht gezwungen und Familien in noch größere Gefahr geraten. Das muss aufhören. Es gibt keine militärische Lösung für diesen Konflikt", schrieb Guterres auf der Plattform X. Die Zivilbevölkerung in Gaza sehe sich einer "weiteren tödlichen Eskalation" ausgesetzt. Die Ankündigung der israelischen Führung, die Stadt Gaza zu besetzen, läute eine neue und gefährliche Phase ein, schrieb er.

Israels Regierung plant die Einnahme der Stadt Gaza, in der sich Schätzungen zufolge derzeit rund eine Million Menschen aufhalten. Sie sollen in Zeltlagern im Süden untergebracht werden. Am Mittwoch teilte ein Militärsprecher mit, die Vorbereitungen für die geplante Umquartierung der Einwohner liefen. Es seien bereits Vorkehrungen für die Einrichtung humanitärer Hilfszentren getroffen und Zelte geliefert worden. Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder, dass die Lebensbedingungen auch im Süden des Küstengebiets katastrophal seien - also dort, wo die Menschen aus der Stadt Gaza hingebracht werden sollen.

Guterres: Gaza ist übersät mit Trümmern und Leichen

Das Ausmaß an Tod und Zerstörung in Gaza sei in der jüngeren Geschichte beispiellos, schrieb Guterres. "Gaza ist übersät mit Trümmern, Leichen und Beispielen für mögliche schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht. Wir brauchen eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe." Die weiter von islamistischen Terroristen im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln müssten unverzüglich freigelassen werden.

Israel habe als Besatzungsmacht klare Verpflichtungen, schrieb Guterres. "Es muss die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Gütern sicherstellen." Zudem müsse Israel einen weitaus besseren Zugang zu humanitärer Hilfe ermöglichen.

Israels Regierung steht unter erheblichem internationalen Druck, das Leid der Palästinenser im Gazastreifen zu lindern. Berichte über unterernährte Kinder sorgen weltweit für Empörung und trugen dazu bei, dass Länder wie Frankreich, Kanada und Australien Pläne zur Anerkennung eines palästinensischen Staates ankündigten. Deutschland stoppte einen Teil der Waffenexporte an Israel, nachdem Netanjahus Regierung erklärt hatte, den Gaza-Krieg noch ausweiten.