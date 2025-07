Lage im Überblick Berichte über Treffen Trump-Netanjahu

Netanjahu signalisierte laut israelischen Medienberichten, jetzt die Rückkehr der Geiseln zu priorisieren - vor allem anderen wie dem von ihm immer wieder beschworenen Sieg über die islamistische Hamas. "Zunächst einmal müssen wir die Geiseln befreien", wurde Netanjahu von der "Times of Israel" zitiert. "Natürlich müssen wir auch das Gaza-Problem lösen und die Hamas besiegen, aber ich glaube, dass wir beide Aufgaben bewältigen werden", sagte er demnach. Sein Kabinett werde zunächst die Ergebnisse von Dermers Treffen in Washington abwarten, bevor es weitere "bedeutende Schritte" in dem abgeriegelten Küstenstreifen in Betracht zieht, schrieb die "Jerusalem Post".