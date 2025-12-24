Ein Glöckner, der sich mit voller Kraft ins Seil hängt, um die Glocken ins Schwingen und damit zum Klingen zu bringen. Solch ein Bild stammt aus längst vergangenen Zeiten, möchte man meinen. Doch in Suhl, genauer in Neundorf, ist es nach wie vor aktuell. In der kleinen, im Jahr 1763 errichteten Dorfkirche oberhalb des Laufs der Hasel wird noch von Hand geläutet.