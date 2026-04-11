Lästiger Papierkram Bürokratie nimmt aus Sicht der Bürger gefühlt eher zu als ab

Berlin - Der von der Bundesregierung versprochene Bürokratieabbau ist bei den meisten Bürgern und Unternehmen bisher nicht angekommen - zumindest ihrer eigenen Einschätzung nach. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben 66 Prozent der Bürgerinnen und Bürger aktuell den Eindruck, der bürokratische Aufwand sei seit dem Amtsantritt der schwarz-roten Regierung ungefähr gleich geblieben. 22 Prozent der Teilnehmer der Befragung, deren Ergebnisse der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, sehen sogar eine Zunahme.