Lästiger Papierkram Bürokratie nimmt aus Sicht der Bürger gefühlt eher zu als ab

Was die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen angeht, so sehen die Bürgerinnen und Bürger aktuell den größten Verbesserungsbedarf im Gesundheitswesen (17 Prozent) sowie in den Bürgerämtern und im Meldewesen (16 Prozent). Jeder Zehnte sieht Optimierungsbedarf in der Steuerverwaltung und bei den Finanzämtern. Zwölf Prozent der Befragten nannten Bau- und Genehmigungsverfahren. Etwa jede zweite Führungskraft aus der Wirtschaft (51 Prozent) gab an, in den vergangenen zwölf Monaten geplante Projekte im beruflichen Kontext verzögert oder abgesagt zu haben, "weil die behördlichen Prozesse zu langwierig oder zu kompliziert waren".