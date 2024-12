Lärmschutz "Stille Stunde" gegen Lärm auf Weihnachtsmarkt in Jena

Jena (dpa/th) - Mit einer stillen Stunde will die Stadt Jena auch besonders lärmempfindlichen Menschen den genussvollen Bummel über den Weihnachtsmarkt ermöglichen. Vor allem Menschen mit bestimmten Erkrankungen, etwa chronische Erschöpfung, Long Covid, Gürtelrose oder Störungen wie Autismus und ADHS reagierten empfindlich auf Geräusche und Reizüberflutung, teilte die Stadtverwaltung mit. Aus Rücksicht vor allem auf diese Personengruppe werde deshalb in diesem Jahr an den drei Donnerstagen bis Weihnachten zeitweise die Musik auf dem Marktplatz abgestellt.